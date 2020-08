Underground-Kultband Dim Locator live im Fluc Wien

Aus der Asche der legendären Berliner Underground-Band Fatal Shore formierte sich vor einigen Jahren Dim Locator, die sich in einer Starbesetzung an einer völlig originären Mischung aus den unterschiedlichsten musikalischen Einflüssen versuchen. Als „stripped down industrial psych-rock-blues“ bezeichnet das Quartett den Sound, der unter anderem von den Stooges, Hawkwind, Can, NEU!, The Birthday Party oder den Pink Fairies inspiriert ist.