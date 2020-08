Radfahrer stürzte - Autolenker fuhr einfach davon

Der Radfahrer war Mittwochvormittag auf einer Gemeindestraße in Richtung des Ortsteils Brand unterwegs. Da gerade ein Bagger auf einen Lkw verladen wurde, war die halbe Straße verstellt. Ein Autofahrer missachtete laut Polizei aber die Wartepflicht, fuhr am Lkw vorbei, wodurch der Radfahrer ausweichen musste und an der Gehsteigkante stürzte. Er wurde leicht verletzt.