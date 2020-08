Schussopfer hatte laut Staatsanwalt Messer im Auto

Jacob Blake, jener Afroamerikaner, der in der US-Stadt Kenosha von Polizisten durch Schüsse in den Rücken schwer verletzt wurde, hat nach Angaben der Ermittlungsbehörden ein Messer in seinem Fahrzeug gehabt. Das Messer sei auf dem Boden des Innenraums auf der Fahrerseite sichergestellt worden, sagte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Wisconsin, Joshua Kaul, am Mittwoch. Blake dürfte die Beamten informiert haben, im Besitz einer Waffe zu sein.