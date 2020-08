„Wir brauchen meinen Ehemann als Präsident“

Die First Lady hielt ihre Ansprache auf dem ansonsten weitgehend virtuellen Parteitag aus dem Rosengarten des Weißen Hauses vor Publikum am Dienstagabend (Ortszeit). „Ich glaube an die Führungsqualitäten von meinem Ehemann, uns erneut zur größten Wirtschaftsnation zurückzuführen“, sagte sie, wandte sich an die republikanischen Wähler und bedankte sich, dass sie bei der Wahl 2016 einem Geschäftsmann vertraut haben, der „zuvor nichts mit Politik zu tun hatte“. „Wir werden geehrt sein, dem Land weitere vier Jahre zu dienen“, so die First Lady.