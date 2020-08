Unfall auf A23 führte zu kilometerlangen Staus

Folgenschwerer Vorfall am Dienstagmorgen auf der A23 in Wien: Aus dem beschädigten Tank eines Lkw trat beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Süden Treibstoff aus, auch wurde im Zuge des Einsatzes ein Achsbruch am Fahrzeug entdeckt. Laut Asfinag wurde die Hauptfahrbahn der Tangente nach Vösendorf in diesem Bereich vorübergehend gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über die Abfahrt zur A22 ab. Die Staus lösten sich nur langsam auf.