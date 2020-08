Konzert-Experiment mit Tim Bendzko gestartet

Forscher der Universitätsmedizin Halle haben am Samstag in einem Konzert-Experiment Daten zum Risiko von Großveranstaltungen in der Corona-Pandemie gesammelt. Popstar Tim Bendzko soll über den Tag verteilt drei Konzerte in der Arena Leipzig spielen. Mehrere Tausend freiwillige Besucher werden von Sensoren und weiteren technischen Hilfsmitteln überwacht.