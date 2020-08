Corona-Experiment bei Bendzko-Konzert in Leipzig

Deutsche Epidemiologen raten angesichts steigender Infektionen in der Corona-Pandemie von einer Rückkehr zu Großveranstaltungen ab. „Die zweite Welle zeichnet sich deutlich ab, da wir nun über mehrere Wochen einen Anstieg der aktiven Infektionszahlen feststellen“, sagte Epidemiologe Markus Scholz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Unter welchen Rahmenbedingungen Großveranstaltungen etwa in geschlossenen Räumen doch stattfinden könnten, soll nun ein Konzert-Experiment in Leipzig zeigen.