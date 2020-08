140 zusätzliche Polizisten bei Grenzkontrollen

Wie angekündigt, kommt es an den Grenzübergängen Österreichs zu einer Intensivierung der Grenzkontrollen. In der Steiermark stehen in Summe 140 zusätzliche Kräfte der Polizei sowie weitere Einsatzmittel für den Einsatz bereit. Auch ein Aufgriff von illegal eingereisten Fremden mittels Polizei-Drohne wurde ja bereits verzeichnet.