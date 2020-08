US-Schauspielerin Loughlin zu Gefängnis verurteilt

Halbe Million Dollar an Drahtzieher bezahlt

Die 55-jährige Loughlin und Giannulli sollen 500.000 US-Dollar (umgerechnet rund 425.000 Euro) an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen.