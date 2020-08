Bulls schlagen zu - Krstic kommt retour

Der Flügelstürmer aus Serbien ist nach AJ Turner und Bryce Smith der dritte Nezugang in nur drei Tagen bei den Bulls. Der 2,05-m-große Serbe Krstic, der A-Team-Vergangenheit hat und sogar Kapitän in der U20 war, soll beim Angriff in der österreichischen Superliga sowie dem FIBA Europe Cup helfen.