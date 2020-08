Biden will USA aus „Zeit der Dunkelheit“ führen

„Vereint können und werden wir diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden“, stimmte der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten seine Partei auf den Wahlkampf ein und nahm damit auch ganz formell seine Nominierung an. „Ich verspreche Ihnen: Wenn Sie mir die Präsidentschaft anvertrauen, werde ich auf das Beste in uns setzen, nicht das Schlechteste“, sagte der frühere Vizepräsident, der sich bei seiner Rede so gar nicht „sleepy“ zeigte.