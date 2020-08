Hartberg hat jetzt das UEFA-Pickerl

Hartberg hat alles erledigt. „Wir sind europacuptauglich, haben das UEFA-Pickerl“, schmunzelt Riedl, der weiß: „In der Vorrunde müssen wir uns nur an geringe Vorgaben der UEFA halten, können zum Beispiel das Spiel auch selbst vermarkten und mit unseren Sponsoren auf den Dressen spielen. Würden wir in die Gruppenphase kommen, sieht die Sache anders aus.“

Damoklesschwert

Kein Thema mehr bei den Oststeirern ist die Überlegung, ein mögliches Heimspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League in der Profertil Arena auszutragen. Riedl: „Sofern wir Heimrecht haben, spielen wir definitiv in Graz. Denn: Sollten Zuschauer bei diesem Spiel erlaubt sein und wir würden in Hartberg antreten, dürften gar keine rein. Unser Stadion ist ja nicht Europacup-tauglich. Wir wollten nicht, dass dieses Damoklesschwert über uns schwebt.“ Am 31. August steigt in Nyon die Auslosung, die Klub-Funktionäre müssen - Corona hin oder her - in der Schweiz vor Ort sein. „Dazu sind wir verpflichtet“, schüttelt Riedl den Kopf.