Initiative gegen Abwanderung im Waldviertel

An der Grenze im Norden Niederösterreichs gelegen, zählt Reingers knapp über 600 Einwohner, dazu gesellen sich etwa 200 Zweitwohnsitzer. Und in den vergangenen Jahrzehnten sank die Zahl der Ansässigen kontinuierlich. Bis man sich der Initiative „zuHaus im Waldviertel“ anschloss, der schon sieben Gemeinden angehören. Das gemeinsame Ziel: Familien für das Leben in der Region zu begeistern.