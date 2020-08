Hoher Plastikgebrauch schädlicher als Flugverkehr

1,6 Milliarden PET-Flaschen werden jährlich in Österreich verbraucht

Sechs Prozent des weltweit geförderten Erdöls fließen in die Plastikproduktion, rechnet die Umweltschutzorganisation vor. Allein in den 1,6 Milliarden PET-Flaschen, die in Österreich jährlich verbraucht werden, stecken pro Stück durchschnittlich 80 Milliliter Erdöl - umgerechnet rund 130 Millionen Liter Erdöl. Mit derselben Menge Erdöl könnten rund 40.000 Autos für ein Jahr betankt werden - das ist die Anzahl zugelassener Pkw in der Stadt Villach. „Weil in Zukunft weniger Öl für Autos oder Heizungen gebraucht wird, versucht die Ölindustrie neue Abnehmer zu finden und kurbelt das Geschäft mit Plastik enorm an. Dass dabei Plastik als klimafreundliche Alternative dargestellt wird, ist Greenwashing pur“, so Panhuber.