Konfisziertes Auto nun zum zweiten Mal versteigert

So manch „Krone“-Leser erinnert sich an die irre Fahrt eines Deutschen (61), der am Nationalfeiertag im Kokain-Rausch der Polizei 101 Kilometer weit davon gerast ist. Im Februar ist er in Salzburg verurteilt worden. Nicht nur: Der Richter ließ dessen Audi A3 konfiszieren. Die „Krone“ berichtete. Doch was ist mit dem Auto passiert? Die „Krone“ fragte nach.