Zoonosen: Von Tier zu Mensch

Zoonosen sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet nichts anderes als Tier-Krankheit. Dazu gehören Infektionen wie Tuberkulose, Befall mit Salmonellen, Campylobacter, Listerien, Band- und Herzwürmern, Toxoplasmose oder Leishmaniose, um ein paar Beispiele aufzuzählen. Vorweg: Nicht die Tiere sind im Fall einer Übertragung böse, sondern die Menschen schlecht informiert oder leichtsinnig. Ja, es stimmt schon, dass SARS-CoV-2 von Fledermäusen stammt. Aber wie kommt man in Kontakt mit Fledermäusen? In China waren es Märkte, auf denen alles angeboten wird, was sich bewegt. Darunter auch Fledermäuse, aus denen dort Speisen zubereitet werden, an die wir hier gar nicht denken wollen.