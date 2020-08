Asteroid zog rekordverdächtig nahe an Erde vorbei

Am Sonntag ist ein Asteroid extrem knapp an der Erde vorbeigeflogen - der kosmische Brocken von der Größe eines Autos wurde von der NASA erst entdeckt, als es schon wieder am Planeten vorbeigezogen ist. Der Abstand betrug dabei nur 2950 Kilometer - so nahe ist bislang noch kein anderer Asteroid registriert wurde.