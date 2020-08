Asteroid fliegt im September knapp an Erde vorbei

Asteroiden rasen ziemlich häufig an unserer Erde vorbei - meist aber in recht großem Abstand. Näher kommt unserem Planeten Anfang nächsten Monats der Asteroid 2011 ES4. Bis auf rund 130.000 Kilometer - etwa ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Mond und damit in astronomischen Dimensionen nahe - wird sich der kosmische Brocken der Erde demnach annähern.