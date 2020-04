2000-m-Asteroid rast nächste Woche an Erde vorbei

Auf einer Radaraufnahme, die am 18. April mit dem 300-Meter-Radioteleskop des Arecibo Observatory in Puerto Rico gemacht wurde, scheint es als ob der Asteroid „wisse“, dass unsere Erde zurzeit mit einer Pandemie zu kämpfen hat. „Die kleinen topografischen Merkmale wie Hügel und Kämme (im Bild oben weiß) an einem Ende von 1998 OR2 sind wissenschaftlich faszinierend“, sagt Anne Virkki (Bild unten), Leiterin der Radar-Gruppe am Observatorium. „Da uns alle Covid-19 beschäftigt, sieht es so aus, als hätte 1998 OR2 daran gedacht, eine Maske zu tragen“, wird sie auf der Website der University of Central California zitiert.