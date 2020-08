Menschliches Skelett in Sickerschacht gefunden

Am Dienstagnachmittag wurde in Leibnitz in der Südsteiermark im Bereich eines alten Wirtschaftsgebäudes eine skelettierte Leiche gefunden. Die „Krone“ hat mit dem Mann gesprochen, der die schreckliche Entdeckung gemacht hat. Die Hintergründe sind noch unklar. Es könnte sich um einen Mann handeln, der seit 2012 abgängig ist. Die Polizei ermittelt.