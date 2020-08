Kritik an Ronald Koeman nach Trip nach Barcelona

Wie das Medium „AD.nl“ berichtet, hat sich Koeman, der in Spanien mit Barcelona verhandelt hatte, bei seiner Rückkehr in die Niederlande nicht in häusliche Quarantäne begeben. Jedoch besagen die Corona-Regeln, dass Personen, die aus Gebieten, die stark von der Pandemie betroffen sind, einreisen, sich zehn Tage Quarantäne begeben sollen.