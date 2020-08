Inter-Torjäger Lukaku auf den Spuren von Ronaldo

Lukaku wechselte erst im vergangenen Sommer von Englands Rekordchampion Manchester United nach Mailand. Und er könnte am Freitag endgültig Erinnerungen an Ronaldo wecken. Der brasilianische Mega-Star, Weltmeister 2002 und dreimaliger Weltfußballer (1996, 1997 und 2002), erzielte in seiner Premieren-Saison für Inter 1997/98 insgesamt 34 Pflichtspiel-Tore - und gewann mit dem Verein am Ende auch den UEFA-Cup. Lukaku steht seit Montag bei 33 Pflichtspiel-Toren für die Mailänder.