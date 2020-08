Hochschule entwickelt Modell für Wintertourismus

Kooperation mit Modellregionen

Als erster Schritt wird in Kooperation mit den Modellregionen St. Anton am Arlberg und Alpbach ein Fragenkatalog entwickelt. In weiterer Folge werden alle Tiroler Gemeinden, Tourismusverbände und Seilbahnunternehmen in die Befragung eingebunden. Alle sollen sich so an der gemeinsamen Bündelung von Ideen beteiligen, hieß es.