Hofer wettert gegen Impfung und Strache

Hofer spricht sich gegen Parteispenden aus

Außerdem sprach sich der FPÖ-Chef für ein Verbot von Parteispenden aus. Er sei der Meinung, dass alle Spenden an Parteien verboten sein sollen - auch jene an Vereine oder Vorfeldorganisationen. Hofer kündigte dabei auch konkrete Compliance-Regeln für FPÖ-Mitglieder nach dem Jahreswechsel an.