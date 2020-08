Arthur erlitt Unfall vor Barca-Präsidiumssitzung

Arthur, der brasilianische Mittelfeldspieler von Barcelona, war am Montagmorgen in Katalonien in einen Unfall verwickelt. Sein Auto wurde leicht demoliert, der Spieler blieb unverletzt. Der südamerikanische Star soll alkoholisiert in der Umgebung von Girona mit seinem Ferrari gegen einen Strommast gefahren sein wie die „Diari de Girona“ schrieb.