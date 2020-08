Kroatien-Urlauber: Auch Slowenien will verschärfen

Hotspots Pag, Makarska

In Slowenien wird der Großteil der aus Kroatien importierten Infektionen auf die Insel Pag mit ihrem Partystrand Zrce zurückgeführt, allerdings werden Infektionen auch aus anderen Regionen gemeldet. So gibt es etwa Fälle, die mit Makarska verbunden sind. Auf diese Region wird auch ein Cluster in Oberösterreich zurückgeführt. Das größte Problem sind nach wie vor Nachtclubs, „wir registrieren aber auch Infektionen bei Personen, die nicht an Partys teilgenommen haben“, so Beovic.