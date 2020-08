Kampf gegen Zweitwohnsitze läuft zäh

Die Zahl der Zweitwohnsitze in Salzburg wird auf bis zu 40.000 geschätzt – gemeldet wurden bis Jahresende 2019 lediglich 2798. Nun sollen die Gemeinden dahinter sein, illegale Zweitwohnsitze aufzuspüren. Unterstützung gibt es von der neu eingerichteten Stabsstelle des Landes. „Wir bekommen Hinweise, allerdings noch in nicht besonders hohem Ausmaß“, betont Landesrat Josef Schwaiger, der das Thema bei einem runden Tisch im Herbst mit den Regionalverbänden diskutieren will. Dann soll auch das Raumordnungsgesetz evaluiert und gegebenenfalls nachgebessert werden. Dasselbe gilt für das Landesentwicklungsprogramm.