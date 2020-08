Australian Open: Die fünf Szenarien für 2021

Vorbereitung in „Blasen“?

Anfang Dezember sollen landesweit fünf „Blasen“ eröffnet werden, in denen sich die Aktiven ohne Absolvierung der restriktiven Quarantäne-Maßnahmen sicher auf das Großereignis vorbereiten könnten. Diese abgeschotteten Trainingszentren sollen in Perth, Brisbane, Sydney, Adelaide und Melbourne eingerichtet werden. Sollte der Event aber tatsächlich überhaupt abgesagt werden müssten, seien laut Tiley 80 Millionen australische Dollar (48,76 Mio. Euro) an Reserven da.