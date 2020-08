Bei schwerem Arbeitsunfall zwei Finger abgetrennt

Ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, der in einer Schottergrube in Steyr-Land Steine gelagert hatte, ersuchte am 11. August gegen 14.35 Uhr einen 45-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land mit einem Radlader einen Stein wegzuheben. Dazu wurde die Schaufel des Radladers entfernt. Der 74-Jährige wollte dafür an einem hydraulischen Bolzen die Schlaufen eines Tragegurtes einhängen.