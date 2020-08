Mexikos zutraulicher „Selfie-Bär“ wurde kastriert

Profepa will jedoch nun überprüfen, ob die Kastration wirklich gerechtfertigt war. Der Bär wurde im Juli durch ein Internet-Video weltweit bekannt. Es zeigt, wie sich das 96 Kilogramm schwere Tier in einem Naturschutzpark des nördlichen Bundesstaats Nuevo Leon auf seine Hinterbeine stellt und sich einer Touristin nähert, bis diese völlig unerschrocken ein Selfie Kopf an Kopf mit ihm aufnehmen konnte. Auch anderen Touristen gegenüber zeigte der Bär wenig Berührungsängste, beschnüffelte sie und betastete sie mit seinen Tatzen. Aggressiv war er dabei nie.