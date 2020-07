Sozialbetrüger (56) zockte jahrelang den Staat ab

Rund 50.000 Euro Schaden

Die Schwarzarbeit stellte der Verdächtige, der in Schwaz lebt, in Rechnung. „Das Geld ließ er sich auf sein privates Konto überweisen“, berichtete die Polizei am Montag. Alles in allem entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.