Trump: Verewigung am Mount Rushmore „gute Idee“

Donald Trumps Kopf überlebensgroß in Stein gemeißelt neben den vier bedeutendsten Präsidenten der USA? Der 74-Jährige will zwar eine Erweiterung des weltbekannten Denkmals am Mount Rushmore nie angeregt haben, aber die Vorstellung scheint ihm nicht zu missfallen. Ein Zeitungsbericht hat die Debatte am Wochenende losgetreten. Darin heißt es, ein Mitarbeiter des Weißen Hauses habe sich im Vorjahr bei der Gouverneurin des Bundesstaats South Dakota erkundigt, ob das Hinzufügen eines weiteren Präsidenten zu dem monumentalen Nationaldenkmal möglich wäre.