Palette voller Akkus explodierte in Ottensheim

Am 9. August 2020 gegen 14:20 Uhr ereignete sich in Ottensheim eine Explosion von in einer Abstellhalle auf einer Palette gelagerten Akkus. Dadurch entfachten sich die umliegenden Ersatzteile und Akkus, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung in und aus einem Fenster der Halle kam. Ein Feuerwehrmann sah den Rauch, schlug Alarm.