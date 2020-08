Thiem: US Open „heuer weniger wert als normal!“

Sollten alle Unklarheiten beseitigt sein und er damit in die USA reisen, würde er natürlich auch das ab 22. August ebenso in New York stattfindende Masters-1000-Turnier von Cincinnati bestreiten. Nach der Absage des spanischen Weltranglisten-Zweiten und Titelverteidigers Rafael Nadal würde Thiem bei den US Open nach derzeitigem Stand hinter dem Serben Novak Djokovic als Nummer zwei gesetzt sein. Der Papierform nach wäre also eine Neuauflage des Australian-Open-Endspiels am wahrscheinlichsten.