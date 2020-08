Bauern verbünden sich im Kampf gegen den Wolf

Auf dem Pfitscherjoch am Übergang zum Zillertal wurden dieser Tage drei Südtiroler Schafe und zwei Nordtiroler Ziegen gerissen. Es war mit größter Wahrscheinlichkeit ein Wolf. Das Thema ist längst ein grenzüberschreitendes. In Südtirol sind derzeit vier Wolfsrudel mit rund 40 Individuen dokumentiert. Jedes Jahr fallen einige dutzend Nutztiere dem Beutegreifer zum Opfer. „Almwirtschaft und Wölfe, das geht nicht zusammen“, lässt Südtirols Bauernbundobmann Leo Tiefenthaler keinen Zweifel an der Position der Bauern. Sie wollen ein wolfsfreies Südtirol. Am Samstag wurde mit Nordtiroler Kollegen bei einer Wanderung in Nauders das gemeinsame Vorgehen besprochen. Mit dabei die Europaabgeordneten Simone Schmiedtbauer (Österreich) und Herbert Dorfmann (Italien). Sie sollen dort Druck machen, wo die Causa Wolf entschieden wird: in der EU.