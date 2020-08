Betrunkener drohte: „Ich ruf den Nehammer an!“

Der 32-Jährige hatte laut Polizeisprecher Paul Eidenberger um Mitternacht in dem Lokal in der Johannesgasse zu randalieren begonnen. Er belästigte andere Gäste, warf mit Gläsern um sich und beleidigte den Barkeeper. Zwei Sicherheitsmitarbeiter warfen den Mann aus dem Lokal, was nicht ohne handgreifliche Auseinandersetzung abging. Die beiden Securitys wurden leicht verletzt, die Polizei wurde in der Folge verständigt.