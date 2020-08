Videos: Alltagsszenen werden zu Schockmomenten

Die Braut, eine Ärztin, befand sich - wie berichtet - gerade in der Innenstadt, um für Videos und Fotos zu posieren, als das Unglück seinen Lauf nahm. Als die Kamera in Richtung der ausfallenden Schleppe schwenkt, folgt die Schockwelle. Der Blumenstrauß wird weggefegt, weißer Rauch hüllt den Platz ein und Glassplitter regnen nieder. Die Braut konnte in einem nahegelegenen Lokal in Sicherheit gebracht werden.