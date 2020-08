Beirut: Hafen-Angestellte stehen unter Hausarrest

Eine Lagerhalle mit über 2000 Tonnen hochexplosivem Ammoniumnitrat und mangelnden Sicherheitsvorkehrungen - dieses tödliche Gemisch löste die zweite massive Detonation in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus und legte die Metropole teilweise in Schutt und Asche. Während die Zahl der Todesopfer und der Verletzten weiter steigt, läuft die Suche nach der Ursache dafür, dass es zu einem Brand und einer ersten Explosion in der besagten Halle im Hafen gekommen ist. Regierungschef Hassan Diab will die Verantwortlichen „zur Rechenschaft ziehen“ und hat als erste Maßnahme sämtliche Verantwortlichen des Beiruter Hafens unter Hausarrest gestellt. Außerdem wurde ein zweiwöchiger Ausnahmezustand ausgerufen.