Beirut: Explosionen durch „altes Sprengmaterial“?

Die gewaltigen Explosionen in Beirut, die Teile der libanesischen Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt und Dutzende Todesopfer gefordert haben, könnten nach Angaben des libanesischen Innenministeriums und der Sicherheitsbehörden durch altes Sprengmaterial verursacht worden sein. Innenminister Mohammed Fahmi sagte am Dienstagabend, nach vorläufigen Informationen sei ein hochexplosives Material detoniert, das seit Jahren am Hafen gelagert worden sei. Sicherheitschef Abbas Ibrahim sprach von Sprengmaterial, das „vor Jahren konfiszierte wurde“. Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder auf einen Anschlag gibt es derzeit keine. Präsident Michel Aoun berief eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Verteidigungsrats ein.