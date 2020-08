Video zeigt, wie Braut von Druckwelle erfasst wird

Glücklicherweise nicht verletzt

Größere Verletzungen habe sie dabei laut Medienberichten nicht erlitten. Die Braut konnte in einem nahegelegenen Lokal in Sicherheit gebracht werden. Die Explosion war die stärkste, die in Beirut jemals stattgefunden hat. Die Bergungsarbeiten und die Suche nach Überlebenden oder Leichen sind noch nicht abgeschlossen, die genauen Hintergründe sind jedoch weiterhin unklar.