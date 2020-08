Polizeihund „Max“ rettete Frau mit Baby das Leben

Ein Polizeihund hat sich in Wales bereits bei seinem ersten Einsatz als Lebensretter erwiesen. Der Deutsche Schäferhund „Max“ spürte eine Frau und ihr ein Jahr altes Kind in schwer zugänglichem Gelände auf, teilte die Polizei im Bezirk Dyfed-Powys am Mittwoch mit. Die beiden hatten bereits eine Nacht im Freien verbracht und waren nahe an den Abgrund einer Schlucht geraten.