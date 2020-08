Schüsse aus Gaspistole: Mann (19) am Kopf verletzt

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagabend in Bregenz bei einem Streit durch Schüsse aus einer Gaspistole leicht verletzt worden, ein 20-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung ebenfalls leichte Verletzungen. Zwei Gruppen von Männern waren wegen einer Frau in Streit geraten, ein 18-Jähriger gab laut Polizei die drei Schüsse ab. Drei Verdächtige waren am Mittwochvormittag weiter flüchtig.