LASK: Nur auf dem Feld keine Maskenpflicht

Kein Schritt ohne Mund-Nasen-Schutz! Abgesehen vom gestrigen Training und den heutigen 90 Europa-League-Minuten in Old Trafford gilt das für den LASK bei dem nach dem 0:5 in Linz bedeutungslosen Achtelfinalrückspiel in Manchester. Wo sich die Covid-19-Ansteckungsraten zuletzt verdoppelt hatten, die Behörden deshalb am Sonntag einen „schwerwiegenden Vorfall“ ausriefen. Der jedoch nichts mehr an den ohnedies extrem hohen Sicherheitsstandards der UEFA geändert hat: