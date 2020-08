Auf den Spuren der ersten Hochgebirgsbahn der Welt

Ghegas Biografie ist beachtlich: Geboren 1802, studierte der Venezianer bereits mit 15 Jahren in Padua Mathematik. Seine Begabung blieb nicht lange verborgen. Wien brauchte eine schnelle Verbindung nach Triest; Ghega schien der richtige Mann für das gewaltige Projekt zu sein. Denn er war bereits für den Bau verschiedener Teilstrecken der österreichischen Nordbahn, die von Wien nach Krakau führte, verantwortlich. So plante er akribisch genau die Strecke über den Semmering, einen 984 Meter hohen Gebirgspass in den Alpen. 42 Kilometer galt es zu überwinden.