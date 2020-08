Italien will Tunesier künftig rascher abschieben

Die Regierung in Rom will Migranten aus Tunesien, die nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eintreffen, schneller abschieben. Dieser Schritt sei notwendig, um die zunehmenden Bewegungen von Wirtschaftsmigranten aus Tunesien zu stoppen, kündigte die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese am Samstag an.