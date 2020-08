Beyoncé veröffentlichte ihren Film „Black is King“

Pop-Star Beyoncé (38) hat ihren Film „Black is King“ für den Streamingdienst Disney Plus veröffentlicht. Das sogenannte visuelle Album sei ein „wichtiges Bekenntnis in üppiger visueller Darstellung, das die Widerstandsfähigkeit und Kultur der Schwarzen feiert“. Beyonce habe „Tag und Nacht gefilmt, recherchiert und geschnitten“, nie habe sie es sich vorstellen können, dass die harte Arbeit, „die in diese Produktion gesteckt wurde, einem größeren Zweck dienen“ würde. Die Ereignisse des Jahres 2020 hätten „die Vision und Botschaft des Films noch relevanter gemacht“.