Schwammerlsucher (79) nach Absturz gestorben

Nachdem der 79-jährige Deutsche vom Schwammerlsuchen am Pillberg nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, schlug seine Ehefrau (77) am Freitag gegen 13 Uhr bei der Polizei Alarm. Daraufhin wurde eine Suchaktion in die Wege geleitet. Am späten Nachmittag wurde der Mann schließlich schwer verletzt aufgefunden. Er war rund 20 Meter abgestürzt.