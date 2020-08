Napoli will nicht in Barcelona gegen Barca spielen

Das Spiel ist für nächsten Samstag, 8. August (Anpfiff um 21 Uhr), geplant. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen. Allerdings scheint der Austragungsort ob der angespannten Corona-Lage in Katalonien ungewiss. „Ich merke, dass es in Spanien große Verwirrung und Ängste gibt, und die von der UEFA entscheiden nichts“, wird De Laurentiis in italienischen Medien zitiert.