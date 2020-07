Kooperierte Ministerium mit Kreml-Thinktank?

Der kremlnahe Thinktank Dialogue of Civilizations Research Institute (DOC) ist einem Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins „Spiegel“ zufolge mit dem Verteidigungsministerium in Wien vor Jahren in Verbindung gestanden. Eine Expertin sieht im DOC „eine heimtückische Form der politischen Kriegsführung“ Moskaus. Das Verteidigungsministerium sprach am Mittwoch nicht von Kooperation, sondern von einem „Mitwirken“ über eine Studiengruppe im Rahmen der 1999 von der NATO gegründeten Partnership for Peace (PfP).