Die SPÖ kann nicht ohne Nabelschau

Die SPÖ konnte zu Corona punkten …

Dabei hat die SPÖ gerade keinen ganz so schlechten Lauf. Pamela Rendi-Wagner konnte sich in der Corona-Zeit als Gesundheitsexpertin am politischen Parkett beweisen, ihre Forderung nach einer Wiedereinführung der Maskenpflicht im Supermarkt wurde gerade vergangene Woche von Türkis-Grün umgesetzt. Es ist schon faszinierend, wie viel Selbstzerstörungstrieb in dieser Partei schlummern muss, wenn man diese Erfolge mit einer Obmanndebatte feiert.